Destiny - Entwickler stellen neue Erweiterung noch heute vor

So umfangreich wie "Das Erwachen der eisernen Lords" wird das Destiny-Update wohl nicht ausfallen.

Noch steht in den Sternen, wann wir endlich handfeste Infos zu Destiny 2 bekommen werden, doch wie es aussieht, können wir uns noch heute auf die Ankündigung neuer Destiny-Inhalte freuen. Im wöchentlichen "This Week At Bungie"-Update gaben die Entwickler nämlich in einem Blogbeitrag bekannt, dass heute um 18 Uhr deutscher Zeit die neueste Content-Erweiterung zum MMO-Shooter vorgestellt wird.

"Wir erledigen gerade die letzten Feinheiten für die Ankündigung des nächsten Content-Updates für Destiny. Seit Wochen haben wir euch nun damit geteast, dass ihr noch nicht die neuesten Sachen vom Live Team gehört habt. Das haben wir nicht getan, um euch zu ärgern, sondern um unseren Team die Zeit zu geben, um die letzten Details zu klären."

Weitere Details zur Destiny-Erweiterung erwarten uns dann aber wohl erst heute Abend. Wir dürfen aber gespannt sein, wie umfangreich das Update ausfallen wird.

Was erhofft ihr euch von der Erweiterung?