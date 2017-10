Detective Pikachu-Film - Macher denken angeblich über Dwayne Johnson als Pikachu nach

Im Detective Pikachu-Spiel spricht Pikachu auch, und zwar nicht zu knapp. In der geplanten Verfilmung dürfte das Pokémon dementsprechend also fröhlich drauflos plappern, was die spannende Frage aufwirft, wer als Sprecher in Frage kommt.

Gerüchten zufolge soll sich Legendary Pictures bereits Gedanken um die Hauptrolle machen und unter anderem die Action-Stars Hugh Jackman, Dwayne 'The Rock' Johnson, Ryan Reynolds und Mark Wahlberg im Auge haben.

Mehr: Pokemon - Über 40.000 fordern Danny DeVitos Stimme für Detective Pikachu

Entsprechende Verhandlungstreffen sollen allerdings noch nicht stattgefunden haben, es bleibt also definitiv noch spannend. Als Regisseur tritt Rob Letterman in Erscheinung und Nicole Perlman liefert gemeinsam mit Alex Hirsch das Drehbuch. Die Dreharbeiten sollen Anfang des nächsten Jahres in London beginnen.

Mehr: Detective Pikachu: Birth of a New Combination - Detektiv-Spiel im Pokémon-Universum

Der Film basiert auf dem Detective Pikachu-Spiel, das letztes Jahr in Japan veröffentlicht wurde. Eine englisch- oder gar deutschsprachige Version existiert allerdings noch nicht.

Wer sollte eurer Meinung nach im Idealfall Pikachu sprechen?