Das neue Quantic Dream-Spiel Detroit: Become Human wartet schon mehr als zwei Jahre auf einen konkreten Release-Termin. Nun hat Sony das große Fragezeichen aber verpuffen lassen und verkündet, wann genau das Action-Adventure auf den Markt kommt. Allzu lange müssen wir nicht mehr warten.

Detroit: Become Human in der Preview

David Cage verfolgt große Ziele - hat aber nur kleine Ideen

Detroit: Become Human - Vorbestellen möglich

Detroit: Become Human erscheint am 25. Mai 2018 exklusiv für die PS4.

Wenn wir ihr wollt, könnt ihr das Spiel ab sofort unter anderem im PlayStation Store vorbestellen. Sichert ihr euch die Digital Deluxe Edition, erhaltet ihr Heavy Rain als Vorbestellerbonus gratis dazu.

In Detroit: Become Human schlüpfen wir in die Rollen der drei Androiden Kara, Markus und Connor und begleiten sie durch eine dramatische Geschichte über die Beziehung zwischen Menschen und künstlicher Intelligenz. Wie in den geistigen Vorgängern Heavy Rain und Beyond: Two Souls beeinflussen wir mit unseren Entscheidungen den Verlauf der Story.

Detroit: Become Human - Screenshots ansehen