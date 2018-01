Deutsche Spielebranche - Verbände GAME und BIU fusionieren

Die beiden großen deutschen Gaming-Verbände GAME (Bundesverband der deutschen Games-Branche e.V.) und BIU (Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware) schließen sich zusammen. In einer Pressemitteilung verkünden die Organisationen ihre neue Formation als "game - Verband der deutschen Games-Branche". Seit 2012 gab es mehrere Versuche, die Verbände zu fusionieren, jetzt fand man zu einer Einigung.

Als Geschäftsführer von game fungiert BIU-Chef Felix Falk, der fünfköpfige Vorstand wird derweil noch gewählt und dann mit der Öffentlichkeit geteilt. Als Ziel des Zusammenschlusses kommuniziert die Pressemitteilung die gebündelte Interessenvertretung der gesamten deutschen Spielebranche. game setzt sich ein für "Entwickler, Publisher sowie weitere Akteure, etwa E-Sports-Veranstalter, Hochschulen und Dienstleister, und repräsentiert damit die gesamte Vielfalt der deutschen Games-Branche."

Eklat beim DCP: Shadow-Tactics-Entwickler warfen Jury Unstimmigkeit vor

game übernimmt die Verantwortungsbereiche der beiden Vorläufer-Verbände, darunter die Ausrichtung des Deutschen Computerspielpreises sowie die Trägerschaft der gamescom. Er ist außerdem Gesellschafter der USK.

GAME und BIU arbeiteten seit 2004 beziehungsweise 2008 an der Stärkung des Standortes Deutschland im Hinblick auf Spieleentwicklung und das Image des Mediums in Politik und Gesellschaft. Im Verband BIU bündelten sich die größten in Deutschland aktiven Publisher (darunter Capcom, EA, Konami, Koch, Crytek, Sony, Ubisoft und Tencent), wohingegen der GAME sich vor allem aus deutschen Entwicklern und Branchen-Akteuren zusammensetzte. Darunter beispielsweise Daedalic, Astragon, Piranhha Bytes, Deck13, aber auch Hochschulen.

game sieht sich künftig als "zentraler Ansprechpartner für Medien, Politik und Gesellschaft." Die Vereinsmitglieder "beantworten Fragen etwa zur Marktentwicklung, Spielekultur und Medienkompetenz." Geschäftsführer Felix Falk zum Zusammenschluss:

"Heute ist ein historischer Tag für die gesamte deutsche Games-Branche. Mit dem zukunftsweisenden Zusammenschluss der Verbände ist die Branche vereint und wir können uns gemeinsam noch überzeugender und noch schlagkräftiger für die Interessen der gesamten deutschen Games-Branche einsetzen."