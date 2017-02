Deutscher Fernsehpreis 2017 - Rocket Beans TV unter den Siegern

Rocket Beans TV darf sich über eine Auszeichnung beim Deutschen Fernsehpreis 2017 freuen.

Am Donnerstagabend durften Etienne Gardé, Nils Bomhoff, Daniel Budiman und Simon Krätschmer in Düsseldorf die erste Auszeichnung des Jahres entgegen nehmen: Für Rocket Beans TV wurden die drei ehemaligen GIGA Games-Moderatoren in der Kategorie "Beste persönliche Leistung / Moderation Unterhaltung" ausgezeichnet.

Die Jury lobte die Vier insbesondere für ihre Vielseitigkeit und Individualität. Mit ihren Formaten "NITRO Autoquartett" und "Rocket Beans TV" hätten Gardé, Bomhoff, Budiman und Krätschmer einfach einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Rocket Beans TV hat sich damit in der Kategorie gegen Elton (Alexander Duszat) und Jeannine Michaelsen durchgesetzt, die beide ebenfalls nominiert waren.

Weitere Preisträger 2017

Als bester Fernsehfilm wurde übrigens "Familienfest" (ZDF/UFA Fiction) vom Regisseur Lars Kraume ausgezeichnet. Sonja Gerhardt und Martin Brambach erhielten die Ehrung für die beste schauspielerische Leistung. Zum besten Late Night-Format wurde NEO MAGAZIN Royale (ZDF/ZDF Neo/Bildundtonfabrik) mit Jan Böhmermann gekürt.

Eine Übersicht aller Preisträger und der Jury-Mitglieder findet sich auf der offiziellen Webseite des Deutschen Fernsehpreises.