Devil May Cry: Pinnacle of Combat - Mobile-Spiel für China angekündigt

Devil May Cry-Fans in China dürfen sich nächstes Jahr offenbar über ein Mobile-Spiel basierend auf dem Hack & Slash-Franchise freuen. Wie MMO Culture (via Kotaku) berichtet, soll ein Entwicklerstudio namens Yunchang Game die Rechte an der IP von Capcom erworben haben, um Dante auf mobile Geräte zu bringen.

Der aktuelle Arbeitstitel lautet Devil May Cry: Pinnacle of Combat und es soll sich um ein Action-RPG für Smartphones handeln, das bereits 2018 in China erscheinen soll. Der Fokus des Spiels liegt dabei auf dem Kampfsystem und wie bereits bestätigt wurde, soll es auch Online-Modi inklusive Team Battles und Echtzeit-PvP geben.

Auch ein paar erste Screenshots gibt es bereits zu Devil May Cry: Pinnacle of Combat:

Interessanterweise zeigen sie den "alten" Dante und nicht den, den wir in DmC kennenlernten.

Ob Devil May Cry: Pinnacle of Combat auch im Westen erscheint, ist bisher noch unklar. Wir haben bei Capcom für euch nachgefragt und updaten diese Nachricht, sobald wir eine Antwort haben.

Würdet ihr gerne Devil May Cry: Pinnacle of Combat spielen?