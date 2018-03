Diablo 3 - Blizzard teasert Nintendo Switch-Version an

Kommt Diablo 3 für Nintendo Switch? Ein Gerücht um einen Switch-Port gab es bereits vor knapp zwei Wochen. Nun heizt ein Tweet von Blizzard selbst die Spekulationen weiter an.

Auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Blizzard Entertainment wurde ein Videoclip veröffentlicht, der ein Nachtlicht in Form eines Diablo-Kopfes zeigt. Die Leuchte wird per Hand aus- und wieder eingeschaltet. Schalter heißt ins Englische übersetzt "Switch", weswegen Fans den Tweet als eindeutiges Indiz auf eine baldige Ankündigung des Ports sehen.

Natürlich könnte es sich nur um einen Gag für ein Merchandise-Produkt handeln. Allerdings haben wir nicht zum ersten Mal von einer Switch-Version von Diablo gehört.

Schon Mitte Februar berichtete Marcus Sellars, der bereits in der Vergangenheit öfter mit seinen Prognosen richtig lag, über einen Switch-Port von Diablo 3. Das Action-Rollenspiel soll laut des Insiders lokalen Multiplayer mit mehreren Konsolen unterstützen und Anfang 2019 erscheinen.

Diablo 3 is in development for the Nintendo Switch and should be out early 2019. They are wanting to implement Local play with multiple switches.