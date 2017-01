Diablo 3 - Pärchen lernt sich beim Online-Spielen kennen, heiratet & macht Cosplay-Hochzeitsfotos

Diablo 3-inspiriertes Cosplay-Hochzeitsfoto von Mezame

Diablo 3 kann nicht nur Unmengen unserer Zeit fressen und dabei geradezu höllisch Spaß machen, sondern auch Menschen zusammenbringen: Alvin Lau und Alexis Loo haben sich online beim Diablo 3-Spielen kennen und lieben gelernt. Aus ihrer anfänglichen Freundschaft wurde sehr viel mehr und mittlerweile haben die beiden geheiratet. Aber natürlich nicht, ohne sich, ihre Beziehung sowie den Impulsgeber Diablo 3 gebührend zu feiern – mit einem abgefahrenen Cosplay-Fotoshooting.

Die Aufnahmen sind bei Mezame entstanden, während die Kostüme und Waffen vom Neo Tokyo Project stammen. Das Fotoshooting selbst fand allerdings nicht am Tag der Hochzeit selbst statt. In Singapur sind sogenannte Pre-Wedding-Fotoshootings üblich, die oft sehr aufwändig und teuer gestaltet werden. Die Hintergründe der Bilder wurden aus Mangel an passenden, echten Orten in der Nähe nachträglich am Computer eingefügt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:

Diablo 3 Cosplay-Hochzeitsfoto (The Art of Mezame)

Diablo 3 Cosplay-Hochzeitsfoto (The Art of Mezame)

Diablo 3 Cosplay-Hochzeitsfoto (The Art of Mezame)

Die kompletten Cosplay-Hochzeitsfotos mit noch mehr Hintergrundinfos findet ihr hier. Einen Blick hinter die Kulissen und auf fast alle Bilder erlaubt uns aber auch dieses Making of-Video des Diablo 3-Fotoshootings:

Wie gefällt euch die Idee? Könntet ihr euch etwas in der Richtung auch für euch vorstellen?