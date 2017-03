Diablo 3 - Patch 1.18 bringt Season 10 auf PS4 & Xbox One

Diablo 3 bietet ab Ende März auch auf PS4 und Xbox One Seasons

Diablo 3-Fans mussten auf PS4 und Xbox One fast zwei Jahre lang in die Röhre gucken, wenn es um die Seasons ging. Jetzt gibt es aber den Patch 1.18, der das lang herbei gesehnte Feature endlich auch auf die Konsolen bringt. Los geht's direkt mit der zehnten Saison, damit PC- und Konsolen-Fans gleichauf sind. Die Saison soll am 31. März starten.

Mehr: Diablo 3 - Patch 2.4.3 mit PS4 Pro-Support & Diablo-"Remake" ist da

Seasons erlauben es uns, einen völlig neuen Charakter zu erstellen (oder einen per Wiedergeburt zu recyclen), um das komplette Spiel nochmal von vorne anzugehen. Selbstverständlich können wir während einer Saison auch mit anderen Spielern in Leaderboards konkurrieren und einzigartige Belohnungen einheimsen.

Mehr: Diablo 3: Reaper of Souls - PS4 Pro-Patch bringt native 4K-Auflösung, zumindest ab und zu

Das Update führt außerdem auch die Rüstkammer ein, die es ermöglicht, bis zu fünf Builds für jeden Charakter abzuspeichern. Zwischen denen dürfen wir dann immer bequem hin- und herwechseln. Alle Details zu den Seasons auf der Konsole gibt es im offiziellen Battle.net-Eintrag.

Freut ihr euch auf die zehnte Saison?