Diablo 3 - Rise of the Necromancer-DLC erscheint nächste Woche

Blizzard hat angekündigt, dass der Rise of the Necromancer-DLC für Diablo 3 am 27. Juni 2017 erscheinen wird. Das Add-On ist sowohl für die PS4- als auch die Xbox-One-Version des Spiels verfügbar und kostet 14,99 Euro.

Der Necromancer-DLC fügt den namensgebenden Necromancer als neue Klasse hinzu, der in Diablo 2 sehr beliebt war. Die Diablo-3-Version wird entsprechend an das Gameplay des Spiels angepasst und kann sowohl im Kampagnen-, als auch Adventure-Modus benutzt werden. Außerdem enthält das Add-on zwei zusätzliche Charakter-Slots, ein neues Ingame-Tier sowie einige kosmetische Items.

Mehr: Kosmetik-Items des Necromancer-DLCs

Passend zum neuen DLC veröffentlicht Blizzard zudem eine neue Version von Diablo 3 mit dem Zusatz "Eternal Edition". Diese umfasst das Grundspiel, Reaper of Souls und Rise of the Necromancer. Sie kommt zum Vollpreis in die Läden und ist vor allem für Neueinsteiger ein nahezu ideales Komplettpaket.

Werdet ihr euch den DLC holen?

Diablo 3 - Screenshots zur Necromancer-Klasse ansehen