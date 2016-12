Die besten Spiele 2016 für Xbox One - Das sind die Top-Hits des Jahres

Das sind die besten Spiele 2016 für Xbox One.

Für die Xbox One geht ein bewegtes Jahr zu Ende. Es gab einige bedeutende Ankündigungen - zum Beispiel die Einführung des neuen S-Modells im August sowie die Xbox Scorpio für Ende 2017 - und auch der hochkarätige Spielenachschub, der schon 2015 ordentlich ins Rollen gekommen war, ging im Jahr 2016 weiter.



So kamen mit Gears of War 4 und Forza Horizon 3 die neuesten Iterationen zweier bereits etablierter Marken heraus, Quantum Break stellte Anfang des Jahres seine Klasse unter Beweis. Viele herausragende Multiplattform-Titel runden ein sehr gutes Spielejahr für die Xbox One ab - nachfolgend findet ihr die Top-Titel des Jahres für die Microsoft-Konsole, gestaffelt nach ihrer GamePro-Wertung.

Forza Horizon 3 (GP-Wertung 92)

Der dritte Teil von Microsofts Open-World-Rennspielreihe spielt in Australien und bietet die bisher größte frei befahrbare Spielwelt der Serie. Dieses Mal sind wir als Festivalchef unterwegs und können selbst Rennevents erstellen, natürlich warten aber auch zig vorgefertigte Veranstaltungen und Nebenaufgaben auf rennbegeisterte Spieler.

Forza Horizon 3 bietet darüber hinaus einen Coop- und Multiplayer-Modus, in dem wir zusammen mit Kumpels durch die variantenreiche Spielwelt donnern. Der DLC Forza Horizon 3: Blizzard Mountain erweitert das Spiel um ein zusätzliches Schneegebiet und ist eine absolut lohnenswerte Ergänzung.

Battlefield 1 (91)

Battlefield 1, das am 21. Oktober 2016 erschien, ist trotz seines Namens nicht der erste Teil der Multiplayer-Shooter-Serie, vielmehr steht der Titel für das Szenario: der Erste Weltkrieg. Schauplätze sind nicht nur die Gräben der Westfront, die aus dem Geschichtsunterricht bekannt sind. Auch italienische Alpen, die Meere und die Wüste Nordafrikas werden zum Ort des Gefechts.

Der Mehrspielermodus bietet nun mit Operations eine neue spannende Spielvariante, es gibt aber auch wieder eine Einzelspielerkampagne, die den Konflikt aus mehreren Perspektiven erzählt.

Gears of War 4 (90)

Gears of War 4 ist der erste Serienteil des neuen Entwicklers The Coalition und bietet gewohnt actiongeladenes Duck&Cover-Gameplay in bester Gears-Tradition. Dieses Mal sind wir allerdings nicht mit Marcus Fenix und seiner Mannschaft, sondern seinem Sohn und dessen Trupp unterwegs. Auf dem Planeten Sera kommen sie einer neuen Bedrohung auf die Schliche.

Neben der Kampagne, die sich auch zu zweit im kooperativ spielen lässt, gibt es einen kompetitiven Multiplayer-Modus sowie den Serienklassiker Horde, in dem wir anstürmende Gegnerwellen aufhalten müssen.

The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition (90)

Die Special Edition des ursprünglich 2011 veröffentlichten Rollenspiels The Elder Scrolls 5: Skyrim enthält alle Add-Ons und wurde auch grafisch überarbeitet: Damit gibt es etwa neue Effekte wie volumetrische Strahlenbüschel, dynamische Tiefenschärfe oder Screen Space Reflections.

Die Special Edition erlaubt zudem den Zugriff auf zahlreiche Mods, mit denen diverse Parameter im Spiel verändern könnt.

Dirt Rally (90)

Bei Dirt Rally handelt es sich um den vierten Teil der Rennspiel-Reihe, dessen Fokus wieder auf dem authentischen Rallyesport liegt. Dabei stehen 39 Wagen aus unterschiedlichen Fahrzeugklassen zur Auswahl, die in sechs Rallye-Umgebungen mit über 70 Etappen gefahren werden können.

Gegenüber den vorangegangenen Dirt-Teilen bietet Dirt Rally auch ein erweitertes Upgrade- und Tuning-System sowie eine neue Fahrphysik, das für mehr Realismus sorgen soll.

FIFA 17 (90)

Mit FIFA 17 wechselt EAs Fußballspiel-Serie auf die aus Battlefield und Co. bekannte Frostbite-Engine. Dementsprechend sehen Animationen und vor allem auch Lichteffekte besser aus denn je.

Erstmals in der Seriengeschichte gibt es zudem einen Story-Modus. Darin übernehmen wir die Rolle des jungen Alex Hunter, der in der englischen Premier League seine Profikarriere startet.

Pro Evolution Soccer 2017 (90)

Das am 15. Sepetember 2016 veröffentlichte Sportspiel Pro Evolution Soccer 2017 setzt vor allem auf Feintuning und Verbesserungen im Detail, bietet etwa etliche neue Animationen, verbesserte Torhüter und erweiterte Möglichkeiten für schnelle Taktikanpassungen und Strategien bei Eckbällen.

Bei den Lizenzen macht Konami aber eher einen Schritt zurück: Gerade in Europa geht es drunter und drüber. So laufen zum Beispiel in der spanischen Eliteklasse nur noch der FC Barcelona und Atletico Madrid mit Originaltrikots samt echten Wappen auf.

XCOM 2 (89)

XCOM 2 ist der Nachfolger zum Serien-Reboot XCOM: Enemy Unknown. In dem Rundenstrategie-Spiel kämpfen wir als Chef der Elite-Einheit XCOM gegen Alien-Aggressoren.

Die Konsolenportierung ist gut gelungen, die Kontrollen klappen mit dem Xbox-One-Controller problemlos und auch bei der technischen Umsetzung haben die Entwickler ganze Arbeit geleistet.

Quantum Break (88)

Der Third-Person-Shooter Quantum Break erschien im April 2016 und versetzt uns in die Rolle von Jack Joyce, der nach einem missglückten Forschungsexperiment die Zeit manipulieren kann und seinen Freund Paul Serene aufhalten muss, der zusammen mit dessen Unternehmen Monarch Solutions die Welt in eine Katastrophe stürzen will.

Eine Besonderheit ist der Mix aus Spielabschnitten und Szenen einer Mini-Realfilmserie, die sich immer wieder abwechseln und sogar unterschiedlich abzweigen können.

Final Fantasy 15 (88)

Das Rollenspiel Final Fantasy 15 wurde nach über zehn Jahren am 29. November 2016 veröffentlicht. Erstmals in der Serie könnt ihr eine komplett offen gestaltete Spielwelt erkunden. Eos ist gespickt mit tollen Sehenswürdigkeiten, Minibossgegnern, Nebenquests und Minispielen.

Final Fantasy 15 bietet außerdem erstmals ein aktives Echtzeitkampfsystem, Einsteiger und Taktiker können aber jederzeit in den bequemen Wartemodus wechseln.

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske (88)

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske spielt etwa 15 Jahre nach dem Vorgänger Dishonored: Die Maske des Zorns. Dabei bleibt das Schleich-Actionspiel dem viktorianischen Steam-Punk-Szenario treu, verschiebt die Spielwelt aber in die Küstenmetropole Karnaca. Das Gameplay ist erneut sehr stealthlastig, die umfangreiche Kampagne bietet etwa 20 Stunden Spielzeit.

Eine Neuerung ist der mögliche Wechsel zwischen den Hauptfiguren. Wir übernehmen entweder wieder den Assassinen Corvo Attano oder aber die weibliche Heldin Emily Kaldwin, die sich beide in ihren Fähigkeiten unterscheiden.

NBA 2K17 (88)

NBA 2K17 ist das aktuell beste Baketballspiel, das wie zuvor mit seinem gewaltigen Umfang, einer über Jahre gereiften und perfektionierten Spielmechanik, erstklassiger Technik und vor allem viel Liebe zum Basketball punktet.

Neben etlichen Einzel- und Multiplayermodi bietet das Spiel eine umfangreiche Managerkarriere, etliche Einstellungsmöglichkeiten, ein komplettes Lizenzpaket und eine TV-würdige Optik und Präsentation.

Titanfall 2 (88)

Die große Neuerung von Titanfall 2 ist die Einzelspielerkampagne, in der ihr in die Rolle des Piloten Cooper schlüpft. Im laufe der insgesamt neun Missionen schließt ihr Bekanntschaft mit dem Mech BT, der euch fortan begleitet und im Kampf zur Seite steht.

Der Multiplayer-Modus erinnert im Großen und Ganzen an den Vorgänger, Respawn Entertainment hat aber zahlreiche kleine Änderungen und Neuerungen eingeführt. So gibt es nun beispielsweise sechs unterschiedliche Titan-Chassis mit vorgefertigten Angriffs- und Verteidigungssystemen.

The Banner Saga 2 (87)

The Banner Saga 2 ist die Fortsetzung zum Strategie-Rollenspiel-Mix und setzt erneut auf Rundentaktikkämpfe, moralische Entscheidungen und einen gezeichneten Grafikstil. Die Geschichte baut direkt auf den Vorgänger auf, man kann sogar Spielstände importieren und so Entscheidungen übernehmen.

Der Mix aus fordernden Kämpfen, stilsicherer Optik, schweren Entscheidungen und glaubwürdigen Charakteren samt toller Story schafft eine tolle Atmosphäre, qualitativ übertrifft The Banner Saga 2 damit auch seinen schon sehr guten Vorgänger.

Trackmania Turbo (87)

Trackmania Turbo ist der erste Ableger der Rennspielreihe, die auch für die Konsolen erscheint und hat nebenbei mit satten 200 Strecken in vier unterschiedlichen Umgebungen mal eben das dickste Umfangspaket der Seriengeschichte zu bieten. Hier geht es vor allem um Vollgas und Spaß!

Besonders im Multiplayer-Modus blüht Trackmania auf, dank des umfangreichen Streckeneditors ist zudem für quasi unendlichen Streckennachschub gesorgt.

