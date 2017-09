Die gruseligsten Videospiel-Schauplätze - Da geh ich nicht rein!

Alte Sanatorien wie in Outlast oder The Evil Within, düstere Wälder wie in Slender, verlassene Städte wie Silent Hill: die Orte, an denen wir uns in Spielen zu Tode erschrecken können, sind genauso zahlreich wie die Bestien, die uns regelmäßig dort erwarten. Und doch überraschen uns auch immer wieder Spiele mit Gruseleinlagen, die wir so schlimm nicht erwartet hätten.

Denn zu jedem Schock gehört die passende Vorbereitung, die Umgebung, die uns in die richtige Stimmung versetzen muss. Zum Release von The Evil Within 2 am 14. Oktober zeigen wir noch mal zehn Horrorschauplätze, die uns aus den unterschiedlichsten Gründen im Gedächtnis geblieben sind und noch immer für ein ungutes Gefühl in der Magengegend sorgen!

Wenn eure Grusel-Nemesis nicht dabei ist, schreibt uns doch einfach euren schlimmsten Horrorspiel-Schauplatz in die Kommentare!

Dieser Artikel erschien in im Original bereits früher auf Gamespilot.

