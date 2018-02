Die Sims 4 gibt's seit November 2017 auch für PS4 und Xbox One. Neben (fast) allen Cheats der PC-Version dürfen sich auch Konsolenspieler in die verschiedenen Erweiterungen, Gameplay- und Accessoire-Packs von EAs Lebenssimulation stürzen, allerdings erst nach und nach.

"Einige der besten DLC-Inhalte der PC-Version" sollen in regelmäßigen Abständen für PS4 und Xbox One nachgereicht werden, gibt Publisher EA in einem Blogpost bekannt. Darunter fallen natürlich auch heiß erwartete Erweiterungen wie Die Sims 4: Hunde und Katzen oder An die Arbeit!, die noch auf ihren Konsolen-Release warten.

Damit ihr nicht den Überblick verliert und wisst, was in Zukunft auf euch zukommt, haben wir bisher erhältlichen Erweiterungen sowie weitere Zusatz-Inhalte für die Konsolenversion von Die Sims 4 für euch aufgelistet. Eine Liste aller Erweiterungen, Gameplay- und Accessoire-Packs, die demnächst auch auf PS4 und Xbox One erhältlich sein dürften, findet anschließend.

Alle erhältlichen Addons, Gameplay-Packs & Accessoires für PS4 & Xbox One

Erweiterungen:

Die Sims 4: Großstadtleben - Release: 17. November 2017; Preis: 39,99 Euro

Gameplay-Packs:

Vampire Gameplay-Pack - Release: 17. November 2017; Preis: 19,99 Euro

Gaumenfreuden - Release: 9. Januar 2018; Preis: 19,99 Euro

Accessoire-Packs:

Vintage Glamour-Accessoires-Pack - Release: 17. November 2017; Preis 9,99 Euro

Sonnenterrassen Accessoires-Pack - Release: 5. Dezember 2017, Preis: 9,99 Euro

Coole Küchen-Accessoires - Release: 5. Dezember 2017; Preis: 9,99 Euro

Luxus-Party-Accessoires - Release: 5. Dezember 2017; Preis: 9,99 Euro

Romantische Garten-Accessoires - Release: 6. Februar 2018; Preis: 9,99 Euro

Diese Erweiterungen könnten 2018 für PS4 & Xbox One kommen

Genaue Release-Daten zu den kommenden Erweiterungen und Co. gibt es noch nicht, wir updaten diese Liste aber für euch, sobald die Erscheinungstermine offiziell bekannt sind.

Erweiterungen:

Die Sims 4: Hunde und Katzen

Die Sims 4: An die Arbeit!

Gameplay-Packs:

Die Sims 4: Elternfreuden

Die Sims 4: Outdoor-Lebe

Accessoire-Packs:

Kinderzimmer-Accessoires

Kleinkinder-Accessoires

Heimkino-Accessoires

Fitness-Accessoires

Grusel-Accessoires

Bowling-Abend-Accessoires

Die Sims 4 ist seit dem 17. November 2017 für PS4 und Xbox One erhältlich. Alle Infos zu Steuerung und Gameplay findet ihr in unserem Test.