Dino Crisis - Comeback der Kult-Reihe möglich, wenn “viele Spieler das wollen”, sagt Capcom

Erst im März sagte Masachika Kawata, einer der führenden Köpfe hinter der Dino Crisis-Reihe, dass bei Capcom aktuell nicht darüber geredet wird, die Reihe zurückzubringen, auch wenn er sich ein modernes Remaster des Dino-Horrors sehr gut vorstellen könnte. Ein dreiviertel Jahr später wurde zwar noch immer nichts angekündigt, aber zumindest schlägt Capcom mittlerweile einen anderen Ton an.

Auf Twitter antwortete der japanische Kanal von Capcoms Division 1, dem Entwickler-Team hinter Resident Evil und Devil May Cry, auf die Nachfrage eines Fans, ob es irgendwann ein neues Dino Crisis geben wird.

If a lot of people wish? ?????????????? https://t.co/lIcXTaGfQa

Die kurze und knappe Antwort ist zwar alles andere als eine Bestätigung, dass längst an einem neuen Ableger gearbeitet wird, allerdings schürt sie bei Fans zumindest ein bisschen Hoffnung. Direkt im Anschluss wurde auch nach einem Comeback der Onimusha-Reihe gefragt, worauf das Division 1-Team nur antwortete, dass man viele Spiele machen wolle, aber die Kapazitäten begrenzt seien.

Thank you!

We want to make lots of games

Unfortunately the development staff is limited ?