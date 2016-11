Dishonored 2 für Feinschmecker - Fisch-Rezept aus Spiel nachgekocht

In Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske lassen sich praktische Rezepte zum Nachkochen finden

Wir wissen nicht, ob das dieser vielbeschworene »New Games Journalim« ist, aber wir wissen, dass uns das Video der Kollegen vom britischen Eurogamer herzlich zum Lachen gebracht hat. Der Spielejournalist Johnny Chiodini hat beim Erkunden im Schleichspiel Dishonored 2 ein »Rezept« gefunden. Nein, kein Crafting-Rezept für eine neue Waffe, sondern eine Anleitung zum Kochen von in Teig ausgebackenem Fisch (auf Englisch: Dumplings). Was läge da näher, als dieses Rezept einfach mal in der eigenen Küche nachzukochen?

Gesagt, getan. Das folgende Video protokolliert dieses historische Ereignis. Das Ende hat uns zu Tränen gerührt! Naja, fast. Aber diese Wendung kam tatsächlich etwas unerwartet:

Das vollständige, überarbeitete Rezept:

2 Schleimaale, gehäutet, entgrätet, entwurmt - (Ich habe ein paar kleine Kaubeljaufilets benutzt, aber auch jeder andere Fisch würde passen)

Butter (ungefähr einen Esslöffel voll)

Mehl (Ich habe etwa einen Kilo Weizenmehl genommen, aber ich glaube ich hätte weniger nehmen können)

3 Eier

Salz

Käse (jede Menge!)

Krustbrühe (oder jede andere salzige Fischbrühe - etwa 300-500ml? Nicht zu viel in die Pfanne geben)

Weißwein (nicht so viel, ein halbes Glas)



Verrühre die Butter, das Mehl und die Eier. Füge Salz hinzu. Zerschneide und zerkleinere den Kabeljau und füge ihn zum Teig hinzu. Bringe die Brühe zum Kochen. Füge ein Ei und den Fischteig mit großen Löffeln hinzu und lasse das Ganze für 30 Minuten köcheln. 30 Minuten ist definitiv zu lang. Bei mir hat es vielleicht zehn Minuten gedauert, weil ich sicherstellen wollte, dass alles gut durch ist. Vertraue deinen Instinkten, verteile die Teigklößchen in einer tiefen Pfanne. Garniere sie mit großzügig viel Käse und Butter und gieße den Wein hinzu. Backe das Ganze, bis der Käse geschmolzen ist und die Klößchen duften. Sofort servieren mit starkem Bier. Menge reicht für vier Personen.

Mehr zum Spiel: Dishonored 2 - Finales PC-Update 1.2 verfügbar und deutsche Patchnotes

Alle 45 Bilder ansehen