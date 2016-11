Dishonored 2 - »New Game+«-Modus könnte per Update kommen

Dishonored 2 könnte in Zukunft einen ? New Game+«-Modus bekommen.

Wer in Dishonored 2 alles erkunden möchte, ist locker 20 Stunden beschäftigt, trotzdem wäre ein »New Game+«-Modus wünschenswert für all jene, die eine härtere Herausforderung suchen. Und wie es aussieht, könnte das Schleich-Abenteuer bald solch einen Modus per Update spendiert bekommen.

Grund zu dieser Annahme gibt ein Tweet von Co-Creative-Director Harvey Smith. Auf Twitter wünschte sich ein User einen »New Game+«-Modus sowie eine Kapitelwahl wie im ersten Teil, woraufhin Smith postete: »Wir werden Updates bereitstellen.«

Da Dishonored 2 zwei Charaktere bietet, lohnt sich in jedem Fall ein zweiter Durchlauf. Unseren Test zum Stealth-Spiel lest ihr hier.

@Rashido_Grey we'll be providing updates — Harvey Smith (@Harvey1966) November 14, 2016

Wir haben bei Bethesda nachgefragt, die PR möchte sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber nicht dazu äußern. Sobald es etwas Neues gibt, erfahrt ihr es bei uns.