Dishonored 2 - Wann kommt der Test?

Wir erklären, wie unsere Berichterstattung und der Test zu Dishonored 2 ablaufen.

Am 11. November 2016 soll Dishonored 2 veröffentlicht werden. Die Kollegen der Gamestar haben Bethesdas Schleich-Fortsetzung rund um Assassine Corvo und Kaiserin Emily bereits ausführlich mit Previews und einer großen Titelstory begleitet und wir haben uns das Spiel unter anderem auf der Gamescom näher angeschaut. Hier stellen wir kurz vor, wie es mit der Berichterstattung weitergeht:

Wann kommt der Test?

Wir haben tatsächlich bereits heute ein Testmuster von Bethesda erhalten. Allerdings kann unser Test leider trotzdem noch nicht heute live gehen. Tester Dimi muss sich erst wieder in die Steampunk-Welt von Karnaca stürzen und fleißig viele Stunden spielen, bevor er ein finales Urteil abgeben kann. Da man vor allem in einem so storylastigen Spiel keine voreiligen Schlüsse ziehen sollte, kommt unser Test voraussichtlich erst am folgenden Montag, dem 14. November - sollte uns kein Assassine einen Strich durch die Rechnung machen.

Der Vorgänger Dishonored im GamePro-Test

Wie berichten wir jetzt über Dishonored?

Natürlich werdet ihr bis dahin auch weiterhin mit neuen Informationen zu Dishonored 2 versorgt. Heute um Mitternacht fällt das Embargo und wir bieten euch pünktlich einen Grafikvergleich als Candyland-Video. So kann man zumindest bereits abschätzen, ob sich der neue Teil denn optisch lohnt. Im Vergleich zum Vorgänger fällt die Grafik tatsächlich bedeutend realistischer und weniger comichaft aus.

Zusätzlich wird es noch einen Ersteindruck zu den ersten zwei Spielstunden von Elena geben. Wer sich dann noch unsicher mit dem Kauf ist, kann sich bis zum Montag die Zeit auch noch mit dem ersten Dishonored vertreiben, wie sie bereits in ihrer Kolumne rät.