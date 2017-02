Disneys König der Löwen - Die ersten Schauspieler der Reafilm-Neuauflage stehen fest

Disneys Der König der Löwen kommt als neue Realverfilmung

Der König der Löwen erhält eine Neuauflage, und zwar keinen Animationsfilm. In dem Realfilm sind dementsprechend dann wohl auch echte Schauspieler auf der Leinwand zu sehen. Jetzt gibt es die ersten Informationen zu diesem Cast: Donald Glover soll in die Rolle des Simba schlüpfen. Außerdem begegnen wir wohl auch einem alten Bekannten.

Regisseur Jon Favreau hat auf Twitter nämlich nicht nur ein Bild von Donald Glover geteilt (mit dem Kommentar "Ich kann es nicht erwarten, König zu sein. #simba") sondern auch eines von James Earl Jones mit dem Hashtag #Mufasa. Dazu gibt es den Hinweis, dass sich Jon Favreau darauf freue, mit dieser Legende zusammenzuarbeiten. James Earl Jones hat bereits im bekannten Disney-Zeichentrickfilm von 1994 Mufasa gesprochen und wird ihn dann offenbar auch in der Neuauflage spielen oder zumindest sprechen.

I just can’t wait to be king. #Simba pic.twitter.com/wUYKixMBJI

Looking forward to working with this legend. #Mufasa pic.twitter.com/1LszbWrcYT