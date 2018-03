Donald Trump - US-Präsident will sich mit Gaming-Industrie treffen, Einladungen stehen noch aus

Spätestens seitdem US-Präsident Donald Trump nach dem jüngsten Amoklauf in den USA die Frage nach strengeren Kontrollen von Videospielen und Filmen mit Gewaltdarstellungen gestellt hat, horcht die Branche auf. Ein angekündigtes Treffen Trumps mit Vertretern der Videospielbranche soll kommende Woche stattfinden, kontaktiert wurde auf Seiten der Games-Vertreter bisher jedoch angeblich niemand.

At meeting on school safety, President Trump says violence in video games and movies is responsible for shaping young people’s thoughts: “We have to do something about maybe what they’re seeing” https://t.co/VfXvVkwQmq pic.twitter.com/vbt2t0dhtm