Offiziell angekündigt ist Dragon Age 4 zwar noch nicht, das heißt allerdings nicht, dass die Autoren des Franchises nicht bereits wissen, was in den nächsten zwei Spielen passiert – zumindest in der Theorie.

Auf Twitter plauderte Senior Creative Director Mike Laidlaw über das Fantasy-Rollenspiel und verriet, dass kein Ende für Dragon Age geplant wäre. Stattdessen gäbe es einen sich entwickelnden Plan, der ungefähr zwei Spiele in die Zukunft blicken würde:

There is no planned ending for DA. There is an evolving plan that tends to look 2 games ahead or so. https://t.co/6Tp1lP6d5G — Mike Laidlaw (@Mike_Laidlaw) August 8, 2017

In der Theorie, so Mike Laidlaw, könne er uns verraten, was in einem theoretischen Dragon Age 5 passieren würde – würde ein theoretisches Dragon Age 4 denn existieren. Allerdings erklärte er gleichzeitig, dass er fest daran glauben würde, dass es eine Verschwendung von Möglichkeiten sei, zu sehr an einem festgelegten Plan festzuhalten:

But I strongly believe that if you try to hold to a rigid plan that is a decade old by the time you reach the end, you are wasting ops. — Mike Laidlaw (@Mike_Laidlaw) August 8, 2017

Im Mai bestätigte Sunless Sea-Autor Alexis Kennedy seine Arbeit an dem noch namenlosen vierten Teil der Dragon Age-Reihe und verriet erste Details. Auch ansonsten "passiert etwas mit Dragon Age" wie BioWare ominös verriet. Der letzte Ableger der Reihe war 2014 Dragon Age: Inquisition, der rund ein Jahr später mit Eindringling einen Epilog erhielt, der die Zukunft des Franchises anteaserte.

