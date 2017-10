Dragon Age - Creative Director Mike Laidlaw verlässt Bioware nach 14 Jahren

Dragon Age: Origins, Dragon Age 2 und Dragon Age: Inquisition – sie alle tragen die Handschrift des Creative Directors, langjährigen Autoren und Designers Mike Laidlaw. Auch an den Mass Effect-Spielen und an Jade Empire war der Videospiel-Veteran maßgeblich beteiligt. Jetzt kehrt er der Spieleschmiede Bioware allerdings den Rücken – nach 14 Jahren. Über Twitter veröffentlicht er ein entsprechendes Statement:

"Mit gemischten Gefühlen gebe ich bekannt, dass meine Zeit mit Bioware geendet hat. Nach 14 Jahren und der Chance, an Jade Empire, Mass Effect und allem, was mit Dragon Age zu tun hat, zu arbeiten, ist es für mich an der Zeit, weiterzuziehen."