Dragon Ball - Manga-Erfinder Akira Toriyama wusste erst selbst nicht, wer das Große Turnier gewinnt

Dragon Ball hat sich zu einem Franchise entwickelt, das seinesgleichen sucht. Unzählige Verfilmungen und die Anime-Serie samt haufenweise Videospielen und Merchandising folgten auf den ursprünglichen Manga. Dessen Erfinder und Zeichner Akira Toriyama versteht den Erfolg allerdings selbst nicht so recht, wie er in einem Interview erklärt hat.

Das könnte unter anderem daran liegen, dass er tatsächlich zeitweise nicht wusste, wohin die Reise überhaupt gehen soll. In einem älteren Interview hat Akira Toriyama verraten, dass er während des Zeichnens unter enormem Druck stand.

Der Dragon Ball-Zeichner gibt zu Protokoll, seine Serie sei zunächst nicht sonderlich wohlwollend aufgenommen worden.

"Ganz am Anfang gab es so etwas wie 'Erwartungs-Wahlen' in Zusammenhang mit Dr. Slump, aber zunächst hat sich mein Ranking in den Nutzer-Umfragen eher am unteren Ende bewegt. "