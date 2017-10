Dragon Ball Fighter Z - Neue Charaktere & Details zum Story-Modus enthüllt

Dragon Ball Fighter Z könnte genau das Dragon Ball-Beat'em Up werden, das sich die Fans seit einer gefühlten Ewigkeit herbeisehnen. Jetzt gibt es haufenweise neue Informationen zum Spiel, die wir dem japanischen Manga- und Games-Magazin V-Jump verdanken (via ShonenGames). Der Zeitschrift zufolge soll Dragon Ball Fighter Z am 1. Februar 2018 in Japan erscheinen. Einen internationalen Launch-Termin gibt es aber offenbar noch nicht.

Außerdem gesellen sich die beiden spielbaren Charaktere Nappa und Captain Ginyu zum Kämpfer-Roster hinzu. Captain Ginyu kommt allerdings nicht allein, sondern mit der Ginyu Force im Moveset-Gepäck. Darüber hinaus können wir offenbar schon mal einen Blick auf die Übersichts-Karte im Story-Modus werfen und sehen anscheinend sogar eine Art Online-Lobby sowie die Box-Art des Spiels.

This month's VJump is VERY rich with details of #DragonBallFighterZ's Story Mode! Check out the map, missions, and even some online lobbies! pic.twitter.com/O6BPjgGAxc — ShonenGames (@ShonenGameZ) October 19, 2017

V-Jump this month reveals the #DragonBallFighterZ Box-Art, as well as a new Pre-order Bonus! We cleaned the Box Art up a bit, check it out! pic.twitter.com/TCIeVdFigl — ShonenGames (@ShonenGameZ) October 18, 2017

Preview: Dragon Ball Fighter Z - Endlich wieder 2D!

Auch zur Story selbst gibt es neue Details: Achtung, mögliche Spoiler! Wir bekommen es offenbar mit einer Klon-Armee zu tun und werden von düsteren Versionen bekannter Charaktere bedroht. Als Protagonist tritt Son Goku in Erscheinung, allerdings nicht als alleinige Hauptrolle. Wir stürzen uns offenbar nicht nur an der Seite des Fan-Lieblings ins Getümmel, sondern können wohl sogar eine Verbindung mit ihm eingehen.

You "Link" with the heroes during the story of DBFZ! Check out the Story Mode Scan here! More Story Scans yet to come! #DragonBallFighterZ pic.twitter.com/qX8T9IbBT1 — ShonenGames (@ShonenGameZ) October 18, 2017

Diese Möglichkeit beschränkt sich aber offenbar nicht auf Son Goku. Wir können zu anderen Kämpfern anscheinend ebenfalls eine Verbindung herstellen, um unsere Kampfkraft zu maximieren. In Online-Matches gibt es darüber hinaus wohl Matchmaking und zwei weitere Story-Zweige werden auch noch kurz angeteast: In einem geht es offenbar um einen Link zu Freezer und feindliche Krieger, während wir in dem anderen Kapitel an der Seite von Android 18 kämpfen müssen.

Learn about the 3 Story Scenarios in this new Scan for Dragon Ball FighterZ! Get new backstories for Frieza and 18! #DragonBallFighterZ pic.twitter.com/cq9C734GT0 — ShonenGames (@ShonenGameZ) October 19, 2017

Was sagt ihr zu den Neuigkeiten?

