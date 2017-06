Als Dragon Ball Fighter Z auf der E3 2017 mit einem beeindruckenden Gameplay-Trailer enthüllt wurde, klappte sicherlich nicht nur mir die Kinnlade runter. "Das ist das Dragon Ball-Spiel, auf das ich gewartet habe!", dachte ich - zumal ich den Anime-ähnlichen 2D-Grafikstil mehr mag als die 3D-Ableger wie Xenoverse 2.

Einen Dämpfer gab's aber: Fighter Z erscheint Anfang 2018 lediglich für PS4, Xbox One und PC, von der Switch war keine Rede. Vielleicht können wir aber doch noch ein Kame-Hame-Ha auf der Nintendo-Konsole ablassen: Wie Producer Tomoko Hiroki gegenüber GameBlog mitteilte, gebe es zumindest keine technischen Gründe, Fighter Z nicht für die Switch umzusetzen. Die Power der Konsole reiche aus.

Wenn die Fans eine Umsetzung wollen, bekommen sie eine, heißt es. Das lässt sich die Community natürlich nicht zweimal sagen und hat bereits eine Online-Petition gestartet. Diese wurde bislang von über 7.200 Unterstützern unterschrieben. Auch auf Twitter häufen sich die Retweets von Posts, die eine Switch-Portierung fordern.

Sollte Entwickler Arc System Works Dragon Ball Fighter Z tatsächlich noch für die Switch bringen - und daran glaube ich -, dürfte die Version jedoch weit nach dem Release für PS4 und Xbox One erfolgen. Switch-Fans müssen sich also wie schon bei Yooka-Laylee in Geduld üben. Die Switch-Umsetzung des Retro-Jump&Runs lässt immer noch auf sich warten.

Wollt ihr Dragon Ball Fighter Z für die Switch?