Das Beat 'em up Dragon Ball Fighter Z kommt in mehreren Varianten daher, die allesamt mit unterschiedlichen Preisen und Boni locken. In unserer Übersicht haben wir alle Editionen von DB FighterZ für euch aufgelistet. Dragon Ball FighterZ kann in vier unterschiedlichen Ausführungen erworben werden:

Standard-Edition

FighterZ Edition

Ultimate Edition

CollectorZ Edition

Unten stellen wir euch alle Editionen im Detail vor.

Dragon Ball FighterZ - Standard-Edition

Wer sich nichts aus Extra-Charakteren, Season Passes & Co. macht, setzt am besten auf die reguläre Vollversion von Dragon Ball FighterZ zum Preis von 70 Euro (PS Store und Miscrosoft Store). Euch erwarten sowohl auf PS4 als auch Xbox One actiongeladene Kämpfe, eine herausragende Präsentation und mehr. In unserem Test lest ihr alle relevanten Infos zum Anime-Prügler.

Dragon Ball FighterZ - FighterZ Edition

Die Spieledition mit dem kreativen Namen "FighterZ Edition" liegt preislich bei 100 Euro und ist für Konsolen nur digital verfügbar. Ihr bekommt dafür:

Das Spiel für PS4 oder Xbox One

Den FighterZ-Pass mit 8 zusätzlichen Charakteren

Normalerweise kosten die beiden Inhalte separat gekauft 105 Euro, durch das Bundle erhaltet ihr also einen geringen Preisnachlass von 5 Euro.

Dragon Ball FighterZ - Ultimate Edition

Die "ultimative" Variante ist mit 115 Euro alles andere als ein Schnäppchen und erscheint für Konsolen ebenfalls nicht physisch, sondern nur als digitaler Download. Das erwartet euch:

Das Spiel für PS4 oder Xbox One

Den FighterZ-Pass mit 8 zusätzlichen Charakteren

Das Anime-Musik-Paket (verfügbar ab 1. März 2018)

Kommentatoren-Stimmpaket (verfügbar ab 15. April 2018)

Dragon Ball FighterZ - CollectorZ-Edition

Für die Collector's Edition des Anime-Prüglers müsst ihr zwar einen stolzen Preis von 130 Euro hinlegen, sie enthält aber auch einige Extras, die sicherlich das Herz jedes DB-Fans höher schlagen lassen.

Das Spiel für PS4 oder Xbox One

Ein exklusives Steelbook

Das Goku Diorama, eine 18cm große Figur von Son Goku

3 Artboards

CollectorZ Schachtel

Welche Edition holt ihr euch?