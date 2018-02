Dragon Ball FighterZ - Verkaufsrekord in weniger als einer Woche geknackt

Der Release von Dragon Ball FighterZ ist gerade einmal eine Woche her, da feiert Bandai Namco bereits einen echten Meilenstein. In einer offiziellen japanischen Ankündigung gibt das Unternehmen bekannt, mittlerweile zwei Millionen Exemplare des Anime-Prüglers ausgeliefert zu haben, physisch sowie digital.

Frei übersetzt lautet der entsprechende Abschnitt in der Ankündigung wie folgt:

Die vom Unternehmen gewählte Formulierung bedeutet zwar nicht zwangsläufig, dass bis jetzt auch die selbe Anzahl an Spielen über die Ladentheke gewandet ist. Dennoch berichtet das Online-Magazin Comicbook, dass FighterZ schon jetzt einen Verkaufsrekord für Bandai aufgestellt hat, das zuvor offenbar kein anderes Dragon Ball-Spiel derart schnell an den Mann gebracht hat.

Zum Vergleich: Star Wars: Battlefront 2 hat sich seit dem Release im November 2017 knapp sieben Millionen Mal verkauft. Die Mikrotransaktions-Debatte spielt dabei sicherlich einen entscheidenden Faktor.

Auch die nahe Zukunft sieht rosig für Bandai aus: Dragon Ball FighterZ ist bisher nur in Nordamerika, Europa und Südost-Asien gelauncht. Mit dem Verkaufsstart in Asien und vor allem in Japan kann Bandai sicherlich noch mit wesentlich mehr verkauften Spielen rechnen.

Das enorme Interesse an dem 2D-Prügler hat allerdings auch seine Schattenseite. Wie schon zu Open Beta-Zeiten stoßen Spieler vermehrt auf Verbindungsprobleme, wenn sie online gegen andere kämpfen wollen. Bandai ist sich der misslichen Lage durchaus bewusst, dankt uns in einem Post auf dem offiziellen Twitter-Account für unsere Geduld und verspricht, an den Online-Problemen zu arbeiten.

