Dragon Ball FighterZ - Die internationalen Tests im Wertungsspiegel

In wenigen Tagen erscheint Dragon Ball FighterZ für PS4, Xbox One und PC. In unserem Test zu Dragon Ball FighterZ konnte das actiongeladenen Beat 'em up in fast jedem Aspekt überzeugen und eine beeindruckende Punktzahl von 87 Punkten absahnen.

Auch die ersten internationalen Reviews sind bereits draußen und vermitteln einen ersten allgemeinen Eindruck vom neuen Spiel der Dragon Ball-Saga. Wir haben die Wertungen unten für euch zusammengefasst.

Website Wertung GamePro 87/100 GameSpot 9/10 EGM 90/100 TrustedReviews 90/100 IGN 85/100 Wccftech 90/100 Fandom 4/5 Metacritic 87/100 Opencritic 87/100

*Abgerufen am 22. Januar 2018

"Schnell, flüssig, zerebral"

Insgesamt hat Dragon Ball FighterZ sehr gute Rezensionen erhalten. Viele Kritiker zeigen sich angetan von der niedrigen Einstiegsschwelle, die dennoch ausreichend Komplexität für Profi-Spieler bietet.

IGN war zwar zunächst skeptisch, was die Simplizität des Gameplays angeht. Stehen sich allerdings zwei Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten gegenüber, ist FighterZ laut dem Online Magazon "schnell, flüssig und zerebral", spricht also sowohl Motorik als auch den Verstand an.

Auch Wccftech findet lobende Worte für das neue Spiel und verspricht:

"Großartige Kämpfe treffen auf tolle Optik in diesem exzellenten Anime-Prügler."

Insgesamt zeigt sich die Presse begeistert von der Präsentation, die mit einem Feuerwerk an visuellen Effekten, einem rockigen Soundtrack und herausragenden Animationen auffährt.

Ab Freitag, dem 26. Januar 2018, könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, ob die Kritiken zu viel versprechen oder Dragon Ball FighterZ wirklich eins der besten Spiele des Franchises ist. Dann erscheint das Beat 'em up offiziell für PS4, Xbox One und PC.