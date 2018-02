Dragon Ball FighterZ - Drei Patches bis Ende März geplant, um Verbindungsprobleme zu beheben

Dragon Ball FighterZ für PS4 und Xbox One ist ein hervorragendes Fighting Game, wie ihr unter anderem unserem Test entnehmen könnt. Dennoch beklagen sich etliche Spieler seit dem Launch des Spiels über anhaltende Probleme mit der Online-Multiplayer-Funktion. Unter anderem treten Verbindungsprobleme auf, Spieler können automatische gejoinete Lobbies nicht mehr verlassen oder verlieren die Verbindung, wenn sie sich längere Zeit in einer Lobby aufhalten.

Die Probleme haben bis dato Bestand, doch anscheinend gibt es nun Licht am Ende des Tunnels. Bandai Namco ist sich der Verbindungs-Querelen bewusst und hat ein Video veröffentlicht, in dem Producerin Tomoki Hiroki erklärt, dass man bis Ende März insgesamt drei Patches veröffentlichen will, welche sich um die Online-Probleme kümmern sollen. Der Veröffentlichungszeitraum ist wie folgt geplant:

Patch 1: Ende Februar

Patch 2: Mitte März

Patch 3: Ende März

Genaue Daten werden nicht genannt und obwohl es bis zum dritten Patch noch knapp einen Monat dauert, besteht jetzt immerhin die Hoffnung, dass die Verbindungsprobleme dann ein Ende haben werden.

Dragon Ball FighterZ erschien am 26. Januar und ist für die PS4 und die Xbox One erhältlich. Hannes findet, dass es das perfekte Spiel für alle Dragon Ball Z-Fans von damals ist.