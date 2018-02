Dragon Ball FighterZ soll bekanntlich acht weiter Charaktere bekommen, die per DLC zu dem 24 bereits verfügbaren Kämpfern hinzustoßen sollen. Die ersten beiden DLC-Charaktere hat Bandai Namco nun enthüllt: Broly und Bardock. (via Siliconera)

Die Attacken von Broly und Bardock

Während Bösewicht Broly auf seine "Gigantischer Meteor"-Attacke zurückgreift, steigt Son-Gokus und Radditz' Vater Bardock mit seinem "Rächerangriff" in den Ring, bei dem er sich in einen Super-Saiyajin verwandelt und auf seinen Gegner losstürmt.

Wann genau der kostenpflichtige DLC mit Broly und Bardock erscheint, ist allerdings noch nicht bekannt.

Alle Charaktere im Überblick

Wir stellen euch die Dragon Ball FighterZ-Kämpfer & ihre Attacken vor

Dragon Ball FighterZ ist seit Januar für PS4, Xbox One und PC erhältlich. In unserem Test erweist sich das Beat 'em Up als "Klopperei der Extragüte".