"Lootbox" gilt unter Spielern sicherlich als eins der Unwörter des Jahres 2017. Allen Anschein nach kommt auch das bald erscheinende Dragon Ball FighterZ nicht ohne sie aus. Die Lootboxen im neuen Beat 'em up enthalten jedoch ausschließlich kosmetische Items und können offenbar nur mit Ingame-Währungen, also ohne Echtgeld, erworben werden. (via comicbook.com)

DB FighterZ - Lootbox-System erklärt

Bandai Namco hat in Dragon Ball FighterZ Lootboxen in Form von Kapseln der Capsule Corporation eingebaut. Darin sind allerdings nur Skins oder Avatare enthalten, mit denen wir unsere Figur in der Lobby anpassen können.

Die Z-Kapseln können wir mit den Ingame-Währungen Zeni oder Premium Z Coins erwerben. Während wir Zeni durch Kämpfe erhalten, gibt es Premium Z Coins aktuell als Entschädigung für Item-Duplikate aus Lootboxen. Zur Zeit sind also keine Echtgeld-Käufe für Dragon Ball FighterZ geplant. Das bestätigt Bandai auch unseren Kollegen von der GameStar.

Warum es zwei unterschiedliche Währungen in Dragon Ball FighterZ gibt, ist unklar. Es wäre möglich, dass die Premium Z Coins ursprünglich für Echtgeld-Käufe eingebaut wurden, Bandai sich nach der Lootbox-Debatte des vergangenen Jahres aber dagegen entschieden hat. Spiele wie Star Wars: Battlefront 2 oder Mittelerde: Schatten des Krieges standen 2017 beispielsweise wegen der enthaltenen Mikrotransaktionen unter heftigster Kritik.

Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar 2018 für PS4 und Xbox One. Mit unserem Test zum neuen Beat 'em up könnt ihr in Kürze rechnen.