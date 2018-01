Dragon Ball FighterZ ist eins der vielversprechendsten Beat 'em ups des Jahres und hat uns in unserem Test regelrecht umgehauen. Während der Großteil der Charaktere von Beginn an in DB FighterZ spielbar ist, warten drei besondere Figuren darauf, von euch freigeschaltet zu werden: Die Rede ist von C-21, SSGSS Goku und SSGSS Vegeta. Wir erklären euch, wie ihr Zugriff zu den mächtigen Kämpfern bekommt. (via gameinformer)

C-21 freischalten - So geht's

Glücklicherweise müsst ihr keine komplizierte Abfolge an Ereignissen triggern, um C-21 freizuschalten. Alles, was ihr tun müsst, ist die Kampagne von Dragon Ball FighterZ durchzuspielen. Die Spielzeit des Story Mode beträgt etwa 15 bis 20 Stunden. Beeilt ihr euch und lasst die Cutscenes links liegen, könnt ihr die Geschichte auch im Rekordtempo von rund fünf Stunden beenden, um die machthungrige Cyborgfrau schneller freizuschalten.

SSGSS Son Goku & Vegeta freischalten - So geht's

Um Son Goku und Vegeta in ihrer mächtigen Super-Saiyajin Blue-Variante freizuschalten, habt ihr mehrere Möglichkeiten. Vorbesteller und Käufer der "Day One"-Version von Dragon Ball FighterZ erhalten die beiden blauhaarigen Kämpfer zum Beispiel automatisch.

Alle anderen müssen hart für die beiden besonderen Charaktere arbeiten.

Um SSGSS Vegeta als spielbaren Charakter freizuschalten könnt ihr entweder 300.000 Zeni zusammensparen und ihn anschließend mit der Ingame-Währung erwerben. Oder ihr absolviert alle Kämpfe im Superschwerkraft-Raumschiff mit A-Wertung auf Schwierigkeitsgrad "schwer".

SSGSS Son Goku könnt ihr als Kämpfer für 500.000 Zeni freischalten. Oder ihr absolviert die gesamte Herausforderung im Raum von Geist und Zeit mit A-Wertung auf "schwer". Plant genügend Zeit ein: Die besonderen Schwierigkeitsgrade schaltet ihr nämlich erst frei, wenn ihr die reguläre Version im Arcade-Modus erfolgreich beendet.

Wie schaltet ihr euch SSGSS Son Goku und Vegeta frei?