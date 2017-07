Dragon Quest 11: Echoes Of An Elusive Age - JRPG erscheint auch im Westen

Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age erscheint 2018 auch in Europa. Das gab der Serienschöpfer Yuji Horii in einer Videobotschaft auf Twitter und Youtube bekannt.

Demnach werde das Rollenspiel derzeit in fünf Sprachen übersetzt, darunter auch in Englisch. Mehr Informationen zur Lokalisierung gibt es jedoch nicht. Es bleibt daher abzuwarten, ob wir hierzulande auch deutsche Texte bekommen oder uns mit einer englischen Fassung zufriedengeben müssen.

Spezifische Plattformen werden in der Ankündigung ebenfalls nicht genannt. Dragon Quest 11 ist ab sofort in Japan für PS4 und Nintendo 3DS verfügbar. Eine Switch-Version soll später folgen. Da es laut Horii "sehr viel Text" gibt, dürfte sich die Übersetzung noch etwas hinziehen. Weitere Details möchte Square Enix im Herbst dieses Jahres bekannt geben.

Dragon Quest 11 - Screenshots der PS4-Version ansehen