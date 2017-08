Wenn sich die Chance ergibt (und manchmal auch aus heiterem Himmel) prädige ich gerne mal, wie großartig Dragon Quest Builders ist und, dass sich hinter der Knuddeloptik ein anspruchsvoller, komplexer Mix aus Minecraft und einem klassischem Dragon Quest-RPG verbirgt.

Umso mehr freue ich mich darüber, dass Square Enix während eines japanischen Livestreams mit Dragon Quest Builders 2 einen Nachfolger angekündigt hat, der genau das Feature mit sich bringt, das vielleicht ein paar mehr Spieler hinter dem Ofen hervorlocken könnte: einen Koop-Modus, bei dem wir mit unseren Freunden durch die Gegend rennen, Monster verprügeln, Materialen aubbauen und Bauwerke errichten dürfen.

Multiplayer is coming to Dragon Quest Builders 2 as well! pic.twitter.com/F8x6NlqRQf — HDKirin (@HDKirin) August 6, 2017

So berichten es zumindest die Kollegen von RPG Site. Außerdem sollen wir in DQB 2 jetzt nicht mehr ausschließlich auf dem Festland unterwegs sein, sondern auch Unterwasser und mit einem Gleiter in der Luft.

Dragon Quest Builders erscheint für PS4 und Nintendo Switch. Ein Release-Datum gibt es noch nicht. Das Video unten zeigt uns erstes Gameplay-Material: