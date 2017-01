Dragon Quest - Darum ist die JRPG-Reihe im Westen nicht so beliebt wie Final Fantasy

Dragon Quest 7: Fragmente der Vergangenheit

Neben Final Fantasy scharrt auch Square Enix' Dragon Quest-Reihe in Japan zahlreiche RPG-Fans um sich. Während das Final Fantasy-Franchise aber bei uns ebenfalls von einer großen Fangemeinde umjubelt wird, vermochte es der japanische Entwickler und Publisher nie, mit Dragon Quest im Westen für Begeisterungsstürme gleichen Ausmaßes zu sorgen.

Dragon Quest ist hierzulande seit jeher Nischenkost. In einem Interview mit EDGE (via nintendoeverything) verrät Yu Miyake nun, warum das so ist. Wie der Producer der Reihe zugibt, sei die Popularität von Final Fantasy und Dragon Quest im Westen intern schon immer ein Thema gewesen. Gründe für die mangelnde Beliebtheit der Dragon Quest-Reihe außerhalb Japans nennt er einige:

"Eine Schlussfolgerung ist das damalige Timing: Als der Famicom erschien, war Dragon Quest DAS Spiel, das jeder spielte. Als wiederum die PlayStation auf den Markt kam, war Final Fantasy 7 der begehrteste Titel. Der Ursprung der Nostalgie ist für beide Gruppen also eine andere: In Japan liegt er bei Dragon Quest und Übersee bei Final Fantasy."

Auch bei der Spielerschaft habe es schon immer eklatante Unterschiede gegeben. Die Zielgruppe von Dragon Quest sei in Japan riesig und spreche Spieler vom Grundschulalter bis Ende fünfzig gleichermaßen an. Während Akira Toriyamas cartoonhafter Stil in Japan auf niemanden befremdlich wirke, werde er im Westen oftmals eher als kindlich abgetan. Zwar würden Erwachsene durchaus feststellen, dass der Kern des Spiels erwachsener Natur ist, dennoch würde außerhalb Japans eine grundlegende Spannung zwischen der Optik der Spielreihe und dem tatsächlichen Inhalt bestehen.

Wie der Producer schließlich zugibt, hätte Square Enix seinerzeit viel mehr Aufwand in die Lokalisation von Dragon Quest stecken müssen, um heute nicht von derlei Problemen konfrontiert zu werden. Sie hätten es wohl ziemlich vermasselt, so Miyake.

Um Dragon Quest XI, den in Japan für 2017 geplanten Neuling der Reihe, auch westlichen Spielern schmackhaft zu machen, sei das Team gerade darum bemüht, die aktuellen Spin-offs Dragon Quest Heroes und Dragon Quest Builders zu bewerben. Letzteres ist übrigens ein kleiner Schatz, den euch nicht nur ich sondern auch Kollege Hannes wärmstens ans Herz legen.

Kann die Dragon Quest-Reihe Final Fantasy überhaupt Konkurrenz machen?