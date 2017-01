Dragon Quest XI - Neue Spielszenen zeigen Kampfystem, Camping & reitbare Drachen

Dragon Quest XI

Wir mussten lange warten, bevor wir endlich wieder Neuigkeiten zu Dragon Quest XI: In Search of Departed Time spendiert bekamen, doch Ende des letzten Jahres gab es dann gleich die Eröffnungssequenz als auch ein paar Gameplayszenen zum kommenden JRPG zu sehen.

Mehr: Dragon Quest XI - Erste Details zum Kampfsystem, Weltkarte & mehr

Jetzt hat der japanische TV-Sender NHK ein kleines Special zum 30. Geburtstag des Franchises aufbereitet, das uns auch neue Einblicke in Dragon Quest XI gibt. Der etwa zweiminütige Clip wirft einen Blick hinter die Kulissen und zeigt uns, wie die Arbeit an dem Rollenspiel vorangeht.

Wir bekommen aber nicht nur die Entwickler zu sehen, sondern bekommen auch neue Spielszenen zu Gesicht, die Elemente des Spiels zeigen, die bisher ein wenig unter Verschluss gehalten wurden. So dürfen wir in Dragon Quest XI offenbar auf Drachen reiten, unser Lager in der Spielwelt aufschlagen und die Kämpfe in bester Dragon Quest-Tradition rundenbasiert absolvieren.

Dragon Quest XI: In Search of Departed Time soll 2017 für PS4, Nintendo Switch und Nintendo 3DS erscheinen.

