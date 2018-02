Dreams - Spieler sollen eigene PSN-Titel erschaffen & im PS Store verkaufen können

Die Entwickler von Media Molecule kennen wir vor allem von der LittleBigPlanet-Reihe. Schon damals stand dabei die Kreativität der Spieler im Vordergrund und mit Dreams, ihrem PS4-exklusiven Projekt, scheint das Team hier noch eine Schippe drauflegen zu wollen. Konnten in LittleBigPlanet Spieler-generierte Level kostenlos geteilt werden, sollen wir unsere Kreationen in Dreams direkt im PS Store zum Kauf anbieten können.

Preview zu Dreams

Willkommen in der Traumwerkstatt

Das ist zumindest der langfristige Plan der Entwickler, so Studio-Mitbegründer Mark Healey in der neuesten Ausgabe von EDGE (via Gaming Bolt). Zum Launch werde es diese Funktion vermutlich nicht geben, aber Spieler, die mit den künstlerischen Werkzeugen von Dreams eigene Videospiele kreieren, sollen irgendwann vielleicht in der Lage sein, entlohnt zu werden.

"Möglicherweise werden Spieler in der Zukunft Dreams dafür benutzen können, um beispielsweise PSN-Spiele zu machen. Das ist nicht wirklich etwas, über das wir zum Beginn reden - aber es ist eines der langfristigen Ziele in meinem Kopf. Das Problem daran ist, sicherzustellen, dass alle, die am Spiel mitgearbeitet haben, auch ordnungsgemäß erwähnt werden, da gibt es also noch ein paar schwierige Felder."

In Dreams soll es möglich sein, mit intuitiven Werkzeugen dreidimensionale Objekte zu erschaffen, die wir frei platzieren, zuschneiden und einfärben können. Mit logischen Verknüpfungen lassen sich auch Befehle programmieren und Spieler sollen so jede Menge Freiheiten erhalten, um selbst zum Entwickler zu werden.

Dreams hat noch keinen festen Releasetermin, soll aber noch 2018 erscheinen.