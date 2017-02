E3 2017 - Spielemesse öffnet sich zum ersten Mal für Gamer

Die E3 2017 öffnet sich für ein breiteres Publikum.

Nachdem die E3 vor einigen Jahren versuchte, sich auf Fachbesucher zu konzentrieren, öffnete sie sich zuletzt wieder. So richtete die ESA (The Enterinment Software Assocation) schon 2016 ein kostenloses Event für öffentliche Besucher aus, das außerhalb der Messehallen stattfand und unter anderem Anspiel-Stationen für kommende Titeln bereithielt.

Laut eigenen Angaben verzeichnete der Veranstaltung eine "unglaubliche Begeisterung" unter den Teilnehmern - und will in diesem Jahr darauf aufbauen (via Gamespot):

"Das Feedback, das wir gehört haben, war eindeutig - die Event-Teilnehmer wollten die Spiele im Convention Center ausprobieren. Zusätzlich wollten die Aussteller im Convention Center Kontakt zu den Fans aufbauen. Also bringen wir die beiden in diesem Jahr zusammen. "

Insgesamt 15.000 Tickets will die ESA für öffentliche Besucher bereitstellen. Der Verkauf soll am 13. Februar 2017 starten. Wer nun allerdings mit dem Gedanken spielt, im Sommer nach Los Angeles zu reisen, muss hohe Ticketpreise in Kauf nehmen. Frühbucher zahlen 150 US-Dollar für ihren Zugang zur E3 2017, der reguläre Preis liegt bei 250 US-Dollar. Zum Vergleich: eine Eintrittskarte für die Gamescom kostet rund 15 Euro. Allerdings richtet sich die Kölner Spielemesse auch seit jeher an ein breites Spektrum an Besuchern.

Mit einem Ticket kommen Besucher auf den Show-Floor, zu Diskussionspanels und anderen Events, die sich in der E3-Woche von Dienstag bis Donnerstag erstrecken sollen. Wie Gamespot weiter berichtet, arbeitet die ESA hierbei mit dem gut vernetzten Spielejournalisten Geoff Keighley zusammen, der die E3 auch 2017 mit einem eigenen Rahmenprogramm begleiten wird.

Weitere Details zur Spielemesse möchte die ESA in näher Zukunft bekannt geben. Die E3 2017 findet vom 13. bis zum 15. Juni im Convention Center in Los Angeles statt.

Überlegt ihr, euch ein Ticket für die E3 2017 zu kaufen?