Im Juni 2018 findet wie in jedem Jahr die Electronic Entertainment Expo (kurz E3) in Los Angeles statt, ihres Zeichens die bedeutendste Videospielmesse der Welt. Nun sind im Resetera-Form erstmals Hallenpläne der Messe aufgetaucht, aus denen hervorgeht, wie groß die Flächen der einzelnen ausstellenden Publisher sind.

Und so wie es aussieht, haben Sony und Nintendo in diesem Jahr die größten Standflächen gebucht, die Stände der beiden Firmen liegen in der West Hall direkt nebeneinander. Aber auch die Stände von Bethesda, Bandai Namco, Activision, Ubisoft und Square Enix in der South Hall sind recht ausladend.

Das ist natürlich noch kein Indikator für die Anzahl der Spiele, die die jeweiligen Publisher präsentieren und ausstellen werden, etwas spekulieren lässt sich anhand der Hallenpläne aber natürlich trotzdem. Die E3 2018 öffnet vom 12. bis zum 14. Juni ihre Pforten.