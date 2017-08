ESWC GamePro Cup - Großes Turnierfinale mit 5.000 Euro Preisgeld auf der Gamescom

In den Wochen vor der Gamescom 2017 haben FIFA-17-Spieler in insgesamt sechst Online-Qualifikationsrunden für den ESWC GamePro Cup um einen begehrten Finalplatz gestritten, jetzt stehen die sechs Champions für das große Finale am 26. August auf der Messe fest!

Die sechs Champions im Finale

Qualifier 1: MMayo

Qualifier 2: ImBaFanTa

Qualifier 3: Whoot

Qualifier 4: Denii_10

Qualifier 5: Timox

Qualifier 6: AssiaKevin

Am Samstagnachmittag treffen die sechs Finalisten auf der ESWC-Bühne in Halle 5.1 erst in der Gruppenphase, dann in Finalspielen aufeinander - immer kommentiert von den FIFA-Pros RealFIFA und FifaGaming! Dem Erstplatzierten winken am Ende 3.500 Euro, Platz zwei wird mit 1.500 Euro belohnt!

