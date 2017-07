Event [0] - Entwickler findet 4. Ende, von dem er selbst nichts wusste

In Event [0] müssen wir eine Beziehung zur KI unseres Bordcomputers aufbauen. Die funktioniert wie eine Art Chat-Bot und das Spiel wurde von den Entwicklern mit drei alternativen Enden ausgestattet. Auf Wikipedia fand der Entwickler Emmanuel Corno zu seiner Verwunderung aber noch ein viertes, ihm völlig unbekanntes Ende – samt detaillierter Anleitung, wie es getriggert werden kann.

As one of the developers, game designers and writers, I know that the game features only three endings. I mean, I wrote them. — Manu (@Yakkafo) July 11, 2017

Einige Nachforschungen haben dann ergeben, dass es sich tatsächlich um einen Fehler handelt, der bisher nur niemandem aufgefallen war. Das vierte Ende war so nie vorgesehen und stellt in Wirklichkeit nur einen Bug dar. Im Zuge dessen enthüllt Emmanuel Corno, dass es tatsächlich Pläne für ein weiteres Ende gab, das es allerdings nicht in die fertige Fassung des Spiels geschafft hat.

After some investigation with the team, it appears that the fourth ending is due to a bug we’ve never cached until now. Well play, Kaizen. — Manu (@Yakkafo) July 11, 2017

Das Team hinter Event [0] will den Feature-gewordenen Bug offenbar im Spiel belassen. Auch wenn das Ende einer Entwickler-Regel für das KI-Verhalten widerspricht, mache es den Charakter deutlich menschlicher. Mittlerweile wurde auch schon der Wikipedia-Artikel um die Geschichte erweitert: So schließt sich der Kreis.

It's not a bug, it's a feature! Oder doch andersherum?

For the record, there used to be a fourth ending that we cut two months before the release. A very different one, of course. — Manu (@Yakkafo) July 11, 2017