Fallout 4 in VR - Bethesda will »etwas wirklich Einzigartiges« schaffen

Fallout 4 kommt auch für VR-Brillen.

Die VR-Version von Fallout 4 befindet sich laut Game Director Todd Howard weiterhin in Entwicklung. Doch soll es sich dabei nicht nur um ein bloßes Gimmick handeln. Im Gespräch mit Glixel sagte Howard, dass Bethesda vielmehr an einer Portierung des kompletten Spiels arbeite.

Erstmals vorgestellt wurde eine Demo von Fallout 4 VR im Rahmen der diesjährigen E3. Obwohl die Testversion in ihren Möglichkeiten noch sehr beschränkt war, ist Todd Howard guter Dinge, dass sein Team das vollständige Open World-Erlebnis in die virtuelle Realität verfrachten kann.

"Wir werden das definitiv machen. Das Versprechen von VR ist doch, sich in einer großen virtuellen Welt zu befinden. Die grundlegende Erfahrung besteht darin, dass du dir das Headset aufsetzt und in der Welt von Fallout stehst und gehen kannst, wohin du willst. Schon das allein ist genauso cool, wie es sich anhört. Nachdem wir das einmal gemacht hatten, wussten wir: 'Okay, wir müssen unbedingt sehen, wo das hinführt.'"