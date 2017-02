Fallout Shelter - Nach Xbox One-Release: PS4-Version unwahrscheinlich

Fallout Shelter gibt es weiterhin erstmal nicht für PS4.

Nachdem es der einstige Mobile-Titel Fallout Shelter am 7. Februar 2017 auch auf die Xbox One geschafft hat, dürften sich einige Fans gefragt haben, ob sie bald auch auf der PS4 im virtuellen Bunker leben dürfen. Ihr solltet eure Hoffnung auf eine etwaige PS4-Version jedoch etwas zurückschrauben.

Wie Bethesdas PR-Chef Pete Hines auf Twitter mitteilte, weiß er selbst nicht, ob Fallout Shelter irgendwann für PS4 erscheint. "Wir haben es nicht für Xbox gemacht", stellte Hines klar, "Wir machten es für universelle Windows-Plattformen, die eine Vielzahl an Geräten unterstützen."

@Elektr0ns dunno. We didn't make it for Xbox. We made it for universal windows platform, which supports a variety of devices