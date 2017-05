Die Ankündigung von Far Cry 5, das im Februar 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll, hat für einige Aufregung gesorgt: Das Franchise, das uns seit 2004 auf exotischen Inseln und an entlegenen, fernasiatischen Orten immer wieder zum Freiheitskampf anstachelt, kehrt nach Hause zurück - eine unerwartete Entscheidung für viele Fans.

Mehr: Far Cry 5 - Drei Gründe, warum Hope County Montana der beste Schauplatz der Reihe werden könnte

Für ihr neues Spiel hat sich das Entwicklerteam von Ubisoft die verlassenen Landstriche von Montana ausgesucht, in denen ein religiöser Kult für Angst und Schrecken unter den Bewohnern sorgt. Hier müssen wir einschreiten - vermutlich erneut eher mit einem beeindruckendem Waffenarsenal, als einer charismatischen, friedensstiftenden Rede.

Dan Hay, der seit 2011 mit Far Cry 3 zuerst als Producer, dann als Executive Producer maßgeblich an der Entwicklung des Franchises mitgewirkt hatte, verrät nun in einem interessanten Interview, wie er die Design-Philosophie der Reihe versteht. Sobald sein Team die Idee für ein neues Setting in groben Zügen skizzieren kann, setzen sie sich mit Hay zusammen und versetzen sich gedanklich in eine ganz bestimmte Situation: Sie stellen sich vor, sie würden in irgendeiner Kneipe am Tresen setzen und plötzlich kommt jemand durch die Tür herein und erzählt eine Geschichte - nämlich die grobe Rahmenhandlung des neuen Far Cry.

Hat Dan Hay das Gefühl, dass diese Erzählung glaubwürdig ist und in diesen Kneipenkontext passt, dann wird sie umgesetzt - so zumindest beschreibt der Producer seine Arbeitsweise in dem Interview.

Dom hat seine Liebe zu Far Cry Primal bereits gebeichtet - aber welches ist euer liebstes Far Cry-Spiel?