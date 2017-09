FC Everton - Angry Birds wird offizieller Sponsor & Premier League-Fans lachen sich kaputt

Der finnische Entwickler und Publisher Rovio Entertainment hat seine Angry Birds nicht nur auf etliche, milliardenfach heruntergeladene Spiele und einen Animations-Film gebracht, sondern nun auch auf die blauen Ärmel des Premier League-Clubs FC Everton.

Rovios Erfolgsmarke ist der allererste Trikotärmel-Sponsor in der Geschichte der "Blues" in der Saison 2017/2018. Beim Premier League-Spiel gegen Manchester United im Old Trafford am vergangenen Sonntag liefen die Kicker des FC Everton erstmals mit dem Logo des Spiels auf.

? | A first look at our sleeve sponsor, @AngryBirds, as part of our new partnership with @rovio... #RedIsABlue pic.twitter.com/bgLg74ov6W