Feminist Frequencys - Letzte Folge Tropes Vs. Women thematisiert weibliche Sidekicks

Auf ihrem Youtube-Channel Feminist Frequency betrachtet Anita Sarkeesian Videospiele aus einer feministischen Sicht. Das Format "Tropes vs. Women" besteht aus zwei Staffeln mit jeweils 8 Folgen, die nun ihren Abschluss finden.

In der letzten Folge mit dem Titel "Tropes vs. Women - The Lady Sidekick" betrachtet Sarkeesian weibliche und männliche Sidekicks. Im Fokus dieser steht besonders Elizabeth aus BioShock Infinite, die eine Art Türöffner-Funktion im Spiel hat. Aber auch Resident Evil 4 und The Last of Us werden von ihr unter die Lupe genommen.

Sie stellt so fest, dass weibliche Charaktere in Videospielen häufig in Support-Rollen zu sehen sind und dabei wenig eigenen Charakter zeigen oder autonom sind. Aber nicht nur weibliche Charaktere werden in dieser Rolle eher charakterschwach dargestellt, sondern eben auch männliche.