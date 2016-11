FIFA 17 - Das ist das Ultimate Team der Woche 7

FIFA 17 Ultimate Team

Es gibt ein neues Team der Woche im Ultimate Team-Modus von FIFA 17. In Woche 7 findet sich diesmal kein Spieler mit einer Gesamtwertung über 90 im TDW wieder.

Der auffälligste Spieler ist Alexis Sánchez von Arsenal London, der auf seiner "in-Form-Karte" ein Ranking von 89 Punkten aufweisen kann. Weitere erwähnenswerte Kandidaten sind Tom Heaton vom FC Burnley und Ivan Ramis vom SD Eibar, die jeweils ihre Wertung von 76 in der Normalform auf 82 Punkte steigern konnten. In Sachen Bundesliga haben es Arjen Robben vom FC Bayern sowie Niklas Süle von der TSG Hoffenheim ins TDW geschafft. Die zweite Bundesliga wird mit Stefan Kutschke von Dynamo Dresden vertreten.

Das FIFA Ultimate Team der siebten Woche

Startelf:

Torwart: Tom Heaton - Gold

Verteidiger: Marcelo (LV) - Gold

Verteidiger: Leonardo Bonucci (IV) - Gold

Verteidiger: Niklas Süle (IV) - Gold

Verteidiger: Ivan Ramis (IV) - Gold

Mittelfeldspieler: Ilkay Gündogan (ZM) - Gold

Mittelfeldspieler: Giacomo Bonaventura (ZM) - Gold

Stürmer: Philippe Coutinho (LF) - Gold

Stürmer: Arjen Robben (RF) - Gold

Stürmer: Alexis Sánchez (ST) - Gold

Stürmer: Robin van Persie (ST) - Gold

FIFA 17 FUT TOTW 7 Startelf

Auswechselspieler:

Torwart: Baptiste Reynet - Silber

Verteidiger: Enrique Pérez (RV) - Silber

Mittelfeldspieler: Ricardo Lopes (LM) - Silber

Mittelfeldspieler: Wylan Cyprien (ZM) - Silber

Stürmer: Glenn Murray (ST) - Silber

Stürmer: Ande Dona Ndoh (ST)- Silber

Stürmer: Stefan Kutschke (ST)- Silber



Reserve:

Torwart: Rui Silva - Silber

Stürmer: Ciro Immobile (ST) - Gold

Stürmer: Omar Al Soma (ST) - Gold

Stürmer: Ze Luis (ST) - Gold

Stürmer: Jaime Ayovi (ST) - Gold

FIFA 17 FUT TOTW 7 Auswechsel und Reserve

Was ist das Team der Woche eigentlich?

Jeweils Mittwoch stellt EA Sports ein neues "Team of the Week" für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 vor. Dieses besteht aus 23 Spielern, die sich in der vergangenen Woche auf den realen Fußballfeldern besonders bewährt haben. Eine Woche lang dürfen sich ihre digitalen Konterfeis in FIFA 17 dann über eine besondere "in-Form"-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings freuen.

