FIFA 17 - Halloween-Event »Ultimate Scream« mit neuen Trikots & Spielerwerten

FIFA 17 Ultimate Scream

Auch wenn es auf dem ersten Blick vielleicht nicht zusammenpasst: In FIFA 17 wird Halloween gefeiert. Das »Ultimate Scream«-Event startete schon am 21. Oktober und präsentiert uns eine Auswahl von 23 Spielern, die als besondere Halloween-Karten im Ultimate Team-Modus verfügbar sind.

FIFA 17 - Ultimate Scream

Die Spieler kommen mit einem leichten Werte-Boost daher, doch in die Hochphase geht es Event erst am Freitag, dem 28. Oktober um 19 Uhr. Dann geraten die obigen Spieler nämlich in ihre Monster-Form und performen daher weit über ihre Fähigkeiten hinaus. Hier seht ihr dieselben Spieler mit den Halloween-Werten.

FIFA 17 - Ultimate Scream (Monster)

Leider hält der Spaß aber nur bis zum 1. November um 18 Uhr, denn dann fallen die Wertungen wieder auf das Ausgangsniveau zurück. Neben dieser Aktion gibt es auch diverse Squad Building Challenges zu erfüllen, die beispielsweise mit einem gruseligen Skelett-Trikot belohnt werden.

Das Ultimate Scream-Trikot

Habt ihr euch schon mit Halloween-Stars ausgestattet?