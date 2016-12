FIFA 17 erregt in Russland nicht nur beim Fußball Anstoß.

FIFA 17 ist nicht nur ein ziemlich gutes Fußballspiel, sondern macht außerdem homosexuell. Zu diesem Schluss kommen zumindest einige russische Politiker, die Electronic Arts der "homosexuellen Propaganda" bezichtigen. (via The Guardian)

Abgeordnete des russischen Parlaments haben sich bei der staatlichen Aufsichtsagentur für Verbraucherschutz darüber beschwert, dass die Fußballsimulation seine Spieler aktiv dazu auffordere, eine Aktion gegen Homophobie der englischen Premier League zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit der Organisation Stonewall wurden 134 englische Profi-Klubs mit Regenbogen-Schnürsenkel versorgt, um ein Zeichen gegen die Diskriminierung von homosexuellen, bisexuellen und transsexuellen Fußballern zu setzen. Auch EA beteiligte sich an der Aktion und stattete FIFA 17 mit einem kostenlosen Regenbogen-Kit aus.

Show your support, get your FREE Rainbow kit in FUT now! More on the #RainbowLaces campaign: https://t.co/2NohXaloXe pic.twitter.com/xSbY9G8wAp