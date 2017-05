FIFA 17 - Sport1 zeigt Finale der Ultimate Team-WM

Am Samstag wird in Berlin der Weltmeister in FIFA 17 gekürt.

Am kommenden Wochenende findet in Berlin das Finale der FIFA 17 Ultimate Team Championship statt. In der Endrunde der FIFA-Weltmeisterschaft treten am Samstag, den 20. Mai, die 32 besten Spieler der Welt gegeneinander an und kämpfen um den Weltmeistertitel und um ein Preisgeld in Höhe von 400.000 US-Dollar.

Der Fernsehsender Sport1 hat nun in einer Pressemitteilung angekündigt, die Endspiele live auf seinen digitalen Plattformen zu übertragen. Zu sehen sind die Partien am Samstag ab 11:15 Uhr im Livestream auf Sport1.de sowie via Facebook Live und Youtube. Zudem wird Sport1 die Höhepunkte des Finales am Dienstag, den 23. Mai, ab 18:30 Uhr in "Bundesliga Aktuell" und am Freitag, den 26. Mai, ab 23 Uhr in einer Highlight-Sendung nochmal im Fernsehen zeigen.

Alternativ können Sie das Turnier auch auf dem Twitch-, Youtube- beziehungsweise dem Facebook-Kanal von EA verfolgen. Für das Turnier qualifizieren konnten sich PS4- und Xbox-One-Spieler in den vergangenen Monaten über den FUT Champions-Modus und sogenannte Regionalfinals. PC-Spieler konnten nicht am Wettbewerb teilnehmen.

Zu den 32 Finalisten gehören unter anderem auch drei deutsche FIFA-Spieler: Cihan "S04_Cihan" Yasarlar vom eSports-Team von Schalke 04, der erst vor Kurzem die deutsche FIFA-Meisterschaft in der Virtuellen Bundesliga gewonnen hat, sowie Timo Siep und Benedikt Salzer aus dem eSport-Team des VfL Wolfsburg.

FIFA 17 - Gameplay-Video zeigt die besten Tore des Jahres 2016

Alle 21 Bilder ansehen