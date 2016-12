Über diese Nominierung dürfte sich Alex Hunter sehr freuen.

Die Writer's Guild of Great Britain belohnt seit 1961 herausragende Geschichten in den Medien und ihre Autoren jährlich mit einem vielgeachteten Preis. Dieses Jahr wurden von den Juroren drei Videospiele nominiert, die Chancen auf die Auszeichnung "Best Writing" haben.

Sicherlich ein wenig überraschend ist hierbei, dass sich auch FIFA 17 einen Anwärterplatz sichern konnte. Das Sportspiel präsentierte in seiner neuesten Auflage erstmals eine Kampagne namens "The Journey", die die Geschichte des aufsteigenden Fußballers Alex Hunter erzählte und dabei hin und wieder ins Stolpern kam. Kollegin Linda schrieb über die Kampagne:

"Alex Hunter scheint alles zuzufliegen: Der Profivertrag, der erste Sponsoren-Deal mit Adidas, ein Fotoshooting für eine landesweite Plakat-Kampagne, das erste eigene modische Apartment. Eine glückliche Fügung. Ein Geschenk des Fußballgottes. Der Auserwählte reißt die Arme in die Luft, grinst über das ganze Gesicht. Und nie bekommen wir einen tiefen und vor allem glaubwürdigen Einblick in seine Gefühlswelt. Hunters Geschichte hat keinerlei Mehrwert. Sie lehrt nicht, bewegt nicht. Sie eckt nicht an, bringt nicht aus der Fassung."

Und FIFA 17 wird es im Kampf um den Award der Writer's Guild sicher nicht leicht haben, denn die Konkurrenz ist beeindruckend: Zum einen wurde das Indie-Spiel Fragments of Him nominiert, das die Geschichte eines tragischen Todesfalls inszeniert, sowie das etwas surreale Virginia, welches uns völlig stumm eine packende Detektivgeschichte vorstellt.

Am 23. Januar 2017 wird der Gewinner des Awards im Royal College of Physicians in London verkündet.

Was meint ihr, welches der drei Spiele gewinnen wird?